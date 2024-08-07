США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
Остин: США направят на Ближний Восток дополнительные корабли и самолёты
США направляют на Ближний Восток крейсеры, эсминцы, а также дополнительную авиацию. Об усилении военного присутствия Вашингтона в данном региона заявил шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам американо-австралийских переговоров.
"Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю "Авраам Линкольн" заменить позднее в этом месяце корабль "Теодор Рузвельт". Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет", — сообщил Остин.
Также он заявил об отправке дополнительной эскадрильи истребителей на Ближний Восток для поддержки региона с воздуха. По словам Остина, новая техника дополнит уже имеющиеся американские силы на данной территории.
Несмотря на усиление своего присутствия на Ближнем Востоке, Вашингтон призвал не допустить эскалации в данном регионе. В США заявили, что никто не должен допустить эскалации конфликта, над чем в последнее время администрация Штатов работала в постоянном контакте с партнёрами в регионе и за её пределами.
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