США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

США направляют на Ближний Восток крейсеры, эсминцы, а также дополнительную авиацию. Об усилении военного присутствия Вашингтона в данном региона заявил шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам американо-австралийских переговоров.

"Для сохранения присутствия нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке я приказал кораблю "Авраам Линкольн" заменить позднее в этом месяце корабль "Теодор Рузвельт". Я также приказал направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от ракет", — сообщил Остин.

Также он заявил об отправке дополнительной эскадрильи истребителей на Ближний Восток для поддержки региона с воздуха. По словам Остина, новая техника дополнит уже имеющиеся американские силы на данной территории.