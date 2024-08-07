В США призвали не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Блинкен: Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке сохраняют опасность для всех
Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке лишь сохраняют опасность для всех. Об этом на совместной пресс-конференции в Аннаполисе с коллегами из Австралии, которую транслировал сайт Госдепа, заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.
"Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех", — заявил дипломат, подчеркнув, что также повышаются риски последствий, которые никто не может контролировать.
Он также отметил, что обязательства Вашингтона по защите Израиля остаются "несокрушимы", а американцы продолжают оказывать поддержку еврейскому государству. Помимо этого, Блинкен убеждён, что никто не должен допустить эскалации конфликта, над чем в последнее время администрация Соединённых Штатов работала в постоянном контакте с партнёрами в регионе и за её пределами.
"Мы передали это сообщение Ирану и Израилю", — заключил глава Госдепа США.
Ранее Блинкен говорил, что Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" могли атаковать Израиль уже 5 августа. Такое заявление дипломат сделал на фоне возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также недавних ударов израильских военных по Бейруту.
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