В США призвали не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке лишь сохраняют опасность для всех. Об этом на совместной пресс-конференции в Аннаполисе с коллегами из Австралии, которую транслировал сайт Госдепа, заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

"Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех", — заявил дипломат, подчеркнув, что также повышаются риски последствий, которые никто не может контролировать.

Он также отметил, что обязательства Вашингтона по защите Израиля остаются "несокрушимы", а американцы продолжают оказывать поддержку еврейскому государству. Помимо этого, Блинкен убеждён, что никто не должен допустить эскалации конфликта, над чем в последнее время администрация Соединённых Штатов работала в постоянном контакте с партнёрами в регионе и за её пределами.