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Регион
6 августа, 22:48

В США призвали не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Блинкен: Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке сохраняют опасность для всех

Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке лишь сохраняют опасность для всех. Об этом на совместной пресс-конференции в Аннаполисе с коллегами из Австралии, которую транслировал сайт Госдепа, заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

"Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех", — заявил дипломат, подчеркнув, что также повышаются риски последствий, которые никто не может контролировать.

Он также отметил, что обязательства Вашингтона по защите Израиля остаются "несокрушимы", а американцы продолжают оказывать поддержку еврейскому государству. Помимо этого, Блинкен убеждён, что никто не должен допустить эскалации конфликта, над чем в последнее время администрация Соединённых Штатов работала в постоянном контакте с партнёрами в регионе и за её пределами.

"Мы передали это сообщение Ирану и Израилю", — заключил глава Госдепа США.

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Ранее Блинкен говорил, что Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" могли атаковать Израиль уже 5 августа. Такое заявление дипломат сделал на фоне возросшей напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также недавних ударов израильских военных по Бейруту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Алексей Соловьёв
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