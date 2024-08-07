"40 стран": В США заговорили о превосходстве России в сфере энергетического сотрудничества
FP: РФ опережает США в сфере энергетического сотрудничества с другими странами
На сегодняшний день Россия опережает Соединённые Штаты в сфере энергетического сотрудничества с другими государствами. Как пишут эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy, Москва подписала соглашения в этой области минимум с 40 странами.
"Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от неё, у США набирается <...> едва ли дюжина схожих соглашений", — говорится в материале.
Аналитики предполагают, что российские успехи являются следствием крайне выгодных предложений для других государств. В то же время у России имеется развитая финансовая инфраструктура, а "Росатом" обеспечивает возведение и последующую эксплуатацию ядерных объектов с начала и до конца.
На этом фоне эксперты сообщили, что компании из Соединённых Штатов сталкиваются с проблемами даже у себя на родине. Специалисты считают, что причиной происходящего может быть сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных ведомств, которые необходимо преодолеть ядерным корпорациям.
Ранее Life.ru писал, что в мае Вашингтон закупил у Москвы 91,1 тонны обогащённого урана на 209,5 миллиона долларов. Указанный объём стал наибольшим с марта 2023 года, когда было поставлено этого вида топлива на 245,9 миллиона.
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