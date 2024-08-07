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7 августа, 01:36

"40 стран": В США заговорили о превосходстве России в сфере энергетического сотрудничества

FP: РФ опережает США в сфере энергетического сотрудничества с другими странами

На сегодняшний день Россия опережает Соединённые Штаты в сфере энергетического сотрудничества с другими государствами. Как пишут эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy, Москва подписала соглашения в этой области минимум с 40 странами.

"Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от неё, у США набирается <...> едва ли дюжина схожих соглашений", — говорится в материале.

Аналитики предполагают, что российские успехи являются следствием крайне выгодных предложений для других государств. В то же время у России имеется развитая финансовая инфраструктура, а "Росатом" обеспечивает возведение и последующую эксплуатацию ядерных объектов с начала и до конца.

На этом фоне эксперты сообщили, что компании из Соединённых Штатов сталкиваются с проблемами даже у себя на родине. Специалисты считают, что причиной происходящего может быть сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных ведомств, которые необходимо преодолеть ядерным корпорациям.

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Ранее Life.ru писал, что в мае Вашингтон закупил у Москвы 91,1 тонны обогащённого урана на 209,5 миллиона долларов. Указанный объём стал наибольшим с марта 2023 года, когда было поставлено этого вида топлива на 245,9 миллиона.

Обложка ©

Pixabay / mhollaen

Алексей Соловьёв
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