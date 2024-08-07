"40 стран": В США заговорили о превосходстве России в сфере энергетического сотрудничества

На сегодняшний день Россия опережает Соединённые Штаты в сфере энергетического сотрудничества с другими государствами. Как пишут эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy, Москва подписала соглашения в этой области минимум с 40 странами.

"Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеш, Египте, Индии и Турции и подписала соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. В отличие от неё, у США набирается <...> едва ли дюжина схожих соглашений", — говорится в материале.

Аналитики предполагают, что российские успехи являются следствием крайне выгодных предложений для других государств. В то же время у России имеется развитая финансовая инфраструктура, а "Росатом" обеспечивает возведение и последующую эксплуатацию ядерных объектов с начала и до конца.

На этом фоне эксперты сообщили, что компании из Соединённых Штатов сталкиваются с проблемами даже у себя на родине. Специалисты считают, что причиной происходящего может быть сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных ведомств, которые необходимо преодолеть ядерным корпорациям.