Названа первая приступившая к добыче урана в ЕС страна

"Terrafame приступила к добыче урана на промышленной площадке на [руднике] Соткамо. С началом эксплуатации Финляндия станет единственной страной – членом Евросоюза, которая будет производить уран", — отметили в пресс-службе организации.

Предполагается, что предприятие начнёт работать в полную силу к 2026 году, при этом объём производства, как ожидается, составит порядка 200 тонн ежегодно. Примечательно, что подготовка к добыче обошлась примерно в 20 миллионов евро.