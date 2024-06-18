Названа первая приступившая к добыче урана в ЕС страна
Компания Terrafame стала добывать уран на промышленной площадке в Финляндии
Финская компания Terrafame сообщила, что начала добывать уран. Таким образом, эта страна стала первым государством Евросоюза, которое занимается таким производством.
"Terrafame приступила к добыче урана на промышленной площадке на [руднике] Соткамо. С началом эксплуатации Финляндия станет единственной страной – членом Евросоюза, которая будет производить уран", — отметили в пресс-службе организации.
Предполагается, что предприятие начнёт работать в полную силу к 2026 году, при этом объём производства, как ожидается, составит порядка 200 тонн ежегодно. Примечательно, что подготовка к добыче обошлась примерно в 20 миллионов евро.
Ранее Life.ru писал, что американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. В Кремле на это решение отреагировали скептически и указали, что закон не нанесёт ущерба отечественной атомной промышленности.
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