МАГАТЭ высказалось о запрете США на импорт российского урана
Глава МАГАТЭ Гросси: Запрет США на импорт урана из России будет иметь исключения
Запрет США на импорт российского урана будет иметь ограничения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Международном агентстве по атомной энергии ожидают, что новый закон США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащённого урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным", — отметил Гросси в беседе с РИА "Новости".
Мощности, с которыми Россия производит обогащённый уран, на сегодняшний день в мире повторить никто не сможет, отметил глава МАГАТЭ. По его мнению, пока не стоит судить о деструктивности этого закона, поскольку всё будет зависеть от ширины его распространения.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. В Кремле на это решение отреагировали скептически и отметили, что закон не нанесёт ущерба российской атомной промышленности.