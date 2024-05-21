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21 мая, 07:10

МАГАТЭ высказалось о запрете США на импорт российского урана

Глава МАГАТЭ Гросси: Запрет США на импорт урана из России будет иметь исключения

Запрет США на импорт российского урана будет иметь ограничения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Запрет США на импорт российского урана будет иметь ограничения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Международном агентстве по атомной энергии ожидают, что новый закон США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащённого урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным", — отметил Гросси в беседе с РИА "Новости".

Мощности, с которыми Россия производит обогащённый уран, на сегодняшний день в мире повторить никто не сможет, отметил глава МАГАТЭ. По его мнению, пока не стоит судить о деструктивности этого закона, поскольку всё будет зависеть от ширины его распространения.

США предрекли остановку ядерных реакторов из-за запрета поставок урана из России
США предрекли остановку ядерных реакторов из-за запрета поставок урана из России

Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. В Кремле на это решение отреагировали скептически и отметили, что закон не нанесёт ущерба российской атомной промышленности.

Николай Рюмин
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