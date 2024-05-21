МАГАТЭ высказалось о запрете США на импорт российского урана

В Международном агентстве по атомной энергии ожидают, что новый закон США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащённого урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным", — отметил Гросси в беседе с РИА "Новости".