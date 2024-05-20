США предрекли остановку ядерных реакторов из-за запрета поставок урана из России

Решение властей США ввести запрет на ввоз урана из России может привести к большим проблемам, включая остановку ядерных реакторов. Такое мнение выразил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

"Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

В материале говорится, что почти треть ядерного топлива, которое используют американские атомные электростанции (АЭС), обеспечивали российские поставщики. Вашингтону это обходилось примерно в миллиард долларов ежегодно. Кроме того, на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах Соединённых Штатов.

Статс-секретарь Экологической палаты Вадим Петров утверждает, что дефицит ядерного топлива смогут восполнить Казахстан и Канада за счёт увеличения поставок в США. По его словам, американцы также инвестируют в собственные добывающие предприятия, но на это нужно больше времени.

Кроме того, США наращивают закупки горючего и в Европе. Если американские власти вынудят европейские страны запретить топливо из РФ, то 20–25 процентов атомной энергетики сократит выработку наполовину или полностью. Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников считает, что тогда цены на топливо вырастут на десять процентов минимум.