США предрекли остановку ядерных реакторов из-за запрета поставок урана из России
РИАН: США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета импорта урана из РФ
Решение властей США ввести запрет на ввоз урана из России может привести к большим проблемам, включая остановку ядерных реакторов. Такое мнение выразил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
"Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.
В материале говорится, что почти треть ядерного топлива, которое используют американские атомные электростанции (АЭС), обеспечивали российские поставщики. Вашингтону это обходилось примерно в миллиард долларов ежегодно. Кроме того, на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах Соединённых Штатов.
Статс-секретарь Экологической палаты Вадим Петров утверждает, что дефицит ядерного топлива смогут восполнить Казахстан и Канада за счёт увеличения поставок в США. По его словам, американцы также инвестируют в собственные добывающие предприятия, но на это нужно больше времени.
Кроме того, США наращивают закупки горючего и в Европе. Если американские власти вынудят европейские страны запретить топливо из РФ, то 20–25 процентов атомной энергетики сократит выработку наполовину или полностью. Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников считает, что тогда цены на топливо вырастут на десять процентов минимум.
Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар отметили, что в случае прекращения поставок урана из России Америку ожидают большие проблемы. В частности, рост цен на электроэнергию может превысить текущие темпы инфляции.
А ранее Life.ru писал, что 1 мая Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России. 14 мая документ подписал американский лидер Джо Байден. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года. В Кремле отметили, что это решение является очередным проявлением нечестной конкуренции со стороны США.
Unsplash / Frédéric Paulussen