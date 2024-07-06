США нарастили закупки урана из России до годового максимума

В мае США закупили у России 91,1 тонны обогащённого урана на 209,5 миллиона долларов, следует из данных статистического бюро Штатов. Указанный объём стал наибольшим с марта 2023 года, когда было поставлено вещества на 245,9 миллиона.

В целом же США приобрели обогащённого урана на максимальную за всё время сумму — 987 миллионов долларов, и впервые с 2015 года закупки совершались у всех основных поставщиков. Тройку лидеров по экспорту урана в США возглавил Китай — 323,6 миллиона, следом идут Франция — 245,4 миллиона и РФ.