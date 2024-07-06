США нарастили закупки урана из России до годового максимума
США в мае закупили у России обогащённого урана на 209,5 миллиона долларов
В мае США закупили у России 91,1 тонны обогащённого урана на 209,5 миллиона долларов, следует из данных статистического бюро Штатов. Указанный объём стал наибольшим с марта 2023 года, когда было поставлено вещества на 245,9 миллиона.
В целом же США приобрели обогащённого урана на максимальную за всё время сумму — 987 миллионов долларов, и впервые с 2015 года закупки совершались у всех основных поставщиков. Тройку лидеров по экспорту урана в США возглавил Китай — 323,6 миллиона, следом идут Франция — 245,4 миллиона и РФ.
Далее идут Германия — 96,8 миллиона, Нидерланды — 63,3 миллиона, Британия — 38 миллионов. Кроме того, небольшие объёмы Штаты закупали у Казахстана — восемь миллионов и Бельгии — 2,6 миллиона.
Напомним, несмотря на вышеуказанные данные, в мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В Кремле скептически отнеслись к очередным ограничениям, отметив, что они не навредят отечественной атомной промышленности. А глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что закон будет иметь "очень много" исключений.
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