В Крыму назревает новый законопроект, который может изменить подход к борьбе с теми, кого называют "ждунами". Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением, чтобы это понятие стало частью официального законодательства. По его мнению, такое нововведение позволит более эффективно противостоять тем, кто надеется на приход украинских властей и активно дискредитирует российскую власть. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Глава Крымской миссии предложил не только ввести административное и уголовное преследование "ждунов", но и предусмотреть лишение гражданства для наиболее опасных из них. Более того, рассматривается возможность их выдворения из страны. Он также подчеркнул, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать публичное обсуждение данного вопроса, чтобы привлечь внимание к необходимым мерам.