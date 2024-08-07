Улицы в воде, движение парализовано: Сильнейший ливень обрушился на Владивосток

Сегодня Владивосток оказался в центре мощного ливня, который обрушился на город с полной силой после долгого ожидания. Утренний дождь, разразившийся в августовский день, превратил улицы города в настоящие реки, что усложнило движение и повлияло на повседневную жизнь. Об этом сообщается в телеграм-канале местного новостного агентства NewsVL.ru.

Синоптики прогнозируют, что дождь не отступит ещё в течение двух часов и общее количество осадков может достигнуть 70 мм. В связи со стихией было объявлено штормовое предупреждение, городские службы работают в усиленном режиме. В частности, они проводят работу по отводу воды с проезжих частей.

Улица Космонавтов оказалась затоплена. Фото © Telegram / NewsVLru

Особенно сильно пострадали улицы Снеговая, Жигура, Иманская и Калинина, где вода буквально смывает щебень, затапливая тротуары и проезды. Железнодорожные мосты недоступны для проезда, а подземные переходы превратились в настоящие водопады.

Жители Владивостока активно делятся в социальных сетях изображениями своих затопленных машин и дорог, погружённых в грязные потоки. Видео © Telegram / NewsVLru

Жителей просят проявлять осторожность и сообщать о любых нарушениях в ЕДДС, чтобы городские службы могли оперативно реагировать на возникающие проблемы.