Причиной возврата рейса во Владивосток стал сигнал неисправности гидросистемы
Летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Причиной аварийной посадки во Владивостоке вылетевшего оттуда в Петропавловск-Камчатский самолёта "Уральских авиалиний" стал сигнал неисправности одной из гидросистем", — говорится в сообщении.
Напомним, что самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления. На тот момент сообщалось, что воздушное судно сделало несколько кругов, вырабатывая топливо, а затем вернулось. На борту находилось 162 человека, из которых. предварительно, никто не пострадал.
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