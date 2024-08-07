Причиной возврата рейса во Владивосток стал сигнал неисправности гидросистемы

Летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Причиной аварийной посадки во Владивостоке вылетевшего оттуда в Петропавловск-Камчатский самолёта "Уральских авиалиний" стал сигнал неисправности одной из гидросистем", — говорится в сообщении.