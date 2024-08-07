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7 августа, 04:47

Причиной возврата рейса во Владивосток стал сигнал неисправности гидросистемы

Летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Причиной аварийной посадки во Владивостоке вылетевшего оттуда в Петропавловск-Камчатский самолёта "Уральских авиалиний" стал сигнал неисправности одной из гидросистем", — говорится в сообщении.

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Напомним, что самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления. На тот момент сообщалось, что воздушное судно сделало несколько кругов, вырабатывая топливо, а затем вернулось. На борту находилось 162 человека, из которых. предварительно, никто не пострадал.

Обложка ©

Pixabay / garten-gg

Алексей Соловьёв
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