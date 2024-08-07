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7 августа, 06:07

Власти могут передумать в очередной раз повышать утильсбор, пишут СМИ

"Газета.ru": Минпромторг сомневается в надобности повышения утильсбора на авто

В Министерстве промышленности и торговли РФ усомнились в надобности увеличения утилизационного сбора за иностранные машины. Об этом доложила пресс-служба ведомства в беседе с "Газетой.ru". Окончательное решение пока не принято.

"На данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора", — сообщили в пресс-службе.

Ещё в июле позиция ведомства была более решительной, тогда докладывали о резком росте утилизационного сбора на 85%, но проект до сих пор не приняли. За рост данного платежа, указывает издание, выступает "АвтоВАЗ", так как выгодные китайские автомобили конкурируют с Lada.

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Напомним, что с 1 октября 2024 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили. Власти планируют увеличить его сразу на 70–85%. Life.ru рассказывает, в чём суть изменений и насколько вырастут цены на транспортные средства к 2030 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rebinworkshop

Николай Рюмин
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