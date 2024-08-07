Власти могут передумать в очередной раз повышать утильсбор, пишут СМИ

В Министерстве промышленности и торговли РФ усомнились в надобности увеличения утилизационного сбора за иностранные машины. Об этом доложила пресс-служба ведомства в беседе с "Газетой.ru". Окончательное решение пока не принято.

"На данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора", — сообщили в пресс-службе.

Ещё в июле позиция ведомства была более решительной, тогда докладывали о резком росте утилизационного сбора на 85%, но проект до сих пор не приняли. За рост данного платежа, указывает издание, выступает "АвтоВАЗ", так как выгодные китайские автомобили конкурируют с Lada.