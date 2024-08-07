Пытаются добить: ВСУ придумали новый способ кошмарить дронами жителей приграничья РФ
Mash: ВСУ придумали новую тактику и дважды бьют дронами по мирным жителям России
Последствия одного из обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
ВСУ придумали новый способ кошмарить мирное население граничащих с Украиной районов РФ: теперь их дроны-камикадзе бьют по жилым домам, магазинам, остановкам и подобным объектам дважды, пытаясь нанести максимальный ущерб и добить выживших. По данным Mash, именно так происходило в последние обстрелы.
Например, оператор дрона бьёт в окно жилого дома. На месте раздаётся взрыв, и тут же в небе появляется вторая "птичка", влетающая в образовавшуюся щель.
Именно такой обстрел на днях пережил многоквартирный дом в Орловской области. Напомним, в него попали сразу два беспилотника. Это попало на видео. Пострадавших, благо, нет.