Аббас: Палестина продолжит добиваться полноценного членства в ООН
Палестина намерена продолжать добиваться полноценного членства в ООН, заявил президент республики Махмуд Аббас. Для этого Организация большинством голосов должна принять соответствующее решение.
"Продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", — отметил политик в интервью РИА "Новости".
Напомним, что 10 мая Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая наделяет Палестину дополнительными правами во всемирной организации. Также в документе рекомендовано Совбезу вернуться к обсуждению возможного членства государства в ООН.
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