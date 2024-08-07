Аббас: Палестина продолжит добиваться полноценного членства в ООН

Палестина намерена продолжать добиваться полноценного членства в ООН, заявил президент республики Махмуд Аббас. Для этого Организация большинством голосов должна принять соответствующее решение.

"Продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", — отметил политик в интервью РИА "Новости".