Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 08:37

У Ермака "подгорело" из-за режиссёра Гаспара Ноэ, веселящегося в России

Ермак осудил французского режиссёра Гаспара Ноэ за визит в Россию

Гаспар Ноэ с фанатом и Андрей Ермак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lux_underground / ТАСС / EPA

Гаспар Ноэ с фанатом и Андрей Ермак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lux_underground / ТАСС / EPA

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак осудил французского режиссёра Гаспара Ноэ, который на днях внезапно посетил Москву. Об этом пишут украинские СМИ.

Чиновник отметил, что у Ноэ "очень странная позиция". Ему не понятно, зачем посещать Москву во время боевых действий. Режиссёр же ходит по столичным клубам и развлекается.

"Серый кардинал" Украины требует закрыть оперные сцены ЕС для грубившей россиянам Нетребко
"Серый кардинал" Украины требует закрыть оперные сцены ЕС для грубившей россиянам Нетребко

Напомним, что 4 августа в кулуарах ночных клубов Москвы засекли французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ. Он поплясал в "Симаче" под песню Шуры и сфотографировался с фанатом в клубе Арма.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров