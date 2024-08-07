У Ермака "подгорело" из-за режиссёра Гаспара Ноэ, веселящегося в России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак осудил французского режиссёра Гаспара Ноэ, который на днях внезапно посетил Москву. Об этом пишут украинские СМИ.

Чиновник отметил, что у Ноэ "очень странная позиция". Ему не понятно, зачем посещать Москву во время боевых действий. Режиссёр же ходит по столичным клубам и развлекается.