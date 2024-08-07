Топ-менеджмент российской "дочки" Oracle пытаются заставить вернуть многомиллионные премии
РБК: Экс-сотрудников "дочки" Oracle в РФ хотят через суд обязать вернуть премии
Офис Oracle в США. Обложка © ТАСС / AP / Paul Sakuma
Бывших топ-менеджеров дочерней компании американской Oracle в России пытаются вынудить вернуть многомиллионные премии. По словам арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала Егора Непомнящего, для этого пришлось привлекать суд.
Как пишет РБК, таким образом IT-компания хочет увеличить конкурсную массу в ходе банкротств дочерней компании. К слову, премии действительно немалые: бывший руководитель Евгений Дрякин получил 8,4 миллиона рублей, а старший управляющий директор в РФ и СНГ Алексей Курочка — 9,3 миллиона. Выплаты проводились после марта 2022 года, когда компания уже объявила об уходе из России. Так она пыталась наоборот, снизить конкурсную массу.
Напомним, Oracle является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. В марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине компания объявила о приостановке деятельности в РФ. Обещалось, что продажи возобновятся после прекращения конфликта.