Топ-менеджмент российской "дочки" Oracle пытаются заставить вернуть многомиллионные премии

Бывших топ-менеджеров дочерней компании американской Oracle в России пытаются вынудить вернуть многомиллионные премии. По словам арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала Егора Непомнящего, для этого пришлось привлекать суд.

Как пишет РБК, таким образом IT-компания хочет увеличить конкурсную массу в ходе банкротств дочерней компании. К слову, премии действительно немалые: бывший руководитель Евгений Дрякин получил 8,4 миллиона рублей, а старший управляющий директор в РФ и СНГ Алексей Курочка — 9,3 миллиона. Выплаты проводились после марта 2022 года, когда компания уже объявила об уходе из России. Так она пыталась наоборот, снизить конкурсную массу.