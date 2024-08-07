Легендарный рок-певец Стинг (Гордон Самнер) продал чете Зеленских свою винодельню Tenuta il Palagio в итальянской Тоскане. Об этом пишет издание Database Italia со ссылкой на кадастровые данные. Музыкант приобрёл объект в плачевном состоянии и смог вернуть к жизни виноградники, но по какой-то причине решил избавиться от такого актива.

Согласно документам, сделка прошла ещё 28 июня — всего через две недели после визита Владимира Зеленского на саммит "Большой семёрки" в Италии. Новым владельцем стала местная компания San Tommaso SRL, которая принадлежит ему и супруге Елене. Организация впервые попала в СМИ ещё в 2019 году, когда главарь киевского режима не смог задекларировать виллу в Форте-деи-Марми. Цена продажи неизвестна, однако, предполагает издание, она составила около 75 миллионов евро.

"По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский любит красное вино. Также известно, что бывший украинский комик, а ныне президент, любит и другие вещества, явно менее легальные, чем вино", — указывается в материале.