На западе Германии рухнул отель, постояльцы оказались под завалами

Один человек погиб, восемь находятся под завалами после обрушения отеля в Германии. Об этом сообщила местная полиция.

Всё произошло ночью в городе Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц в 50 км к северо-востоку от Трира. В полиции отметили, что в момент обрушения в здании находилось 14 человек. Пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

На данный момент спасатели вытащили четырёх постояльцев. Причина обрушения выясняется. На месте продолжают работать спасательные службы. Кроме того, в непосредственной близости от повреждённого здания эвакуировали 31 человек.