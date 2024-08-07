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7 августа, 09:18

На западе Германии рухнул отель, постояльцы оказались под завалами

Bild: Один человек погиб при обрушении отеля на юго-западе Германии

Последствия обрушения отеля в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Florian Blaes

Последствия обрушения отеля в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Florian Blaes

Один человек погиб, восемь находятся под завалами после обрушения отеля в Германии. Об этом сообщила местная полиция.

Всё произошло ночью в городе Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц в 50 км к северо-востоку от Трира. В полиции отметили, что в момент обрушения в здании находилось 14 человек. Пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

На данный момент спасатели вытащили четырёх постояльцев. Причина обрушения выясняется. На месте продолжают работать спасательные службы. Кроме того, в непосредственной близости от повреждённого здания эвакуировали 31 человек.

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Ранее Life.ru писал, что более 20 человек пострадали при мощном взрыве на гоночной трассе Нюрбургринг. ЧП случилось во время тренировочного заезда в преддверии главной гонки ADAC Ruhr Cup.

Александра Мышляева
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