Певица Наргиз набила татуировку с изображением Степана Бандеры
Певица Наргиз. Обложка © Telegram / NargizWorld
Узбекистанская и американская певица Наргиз Закирова продемонстрировала новую татуировку с изображением украинского националиста Степана Бандеры — пособника фашистов, причастного к массовым убийствам невинных и этническим чисткам. "Обновлённым имиджем" она поделилась на личной странице в социальных сетях.
Узбекская певица Наргиз Закирова сделала татуировку с изображением украинского националиста. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nargizzakirova_official
Тату с лицом Бандеры на фоне красно-чёрного флага набита на ноге Наргиз. Во время публикации фото певица совершала перелёт из Франции в США.
Ранее, как сообщал Life.ru, Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) показала набитое изображение трезубца (герба Украины) и вывалила всю правду про своё отношение к России. Она призналась, что высылает деньги на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Артистка разоткровенничалась, так как думала, что с ней общается бывший министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.