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7 августа, 11:44

Певица Наргиз набила татуировку с изображением Степана Бандеры

Певица Наргиз. Обложка © Telegram / NargizWorld

Певица Наргиз. Обложка © Telegram / NargizWorld

Узбекистанская и американская певица Наргиз Закирова продемонстрировала новую татуировку с изображением украинского националиста Степана Бандеры — пособника фашистов, причастного к массовым убийствам невинных и этническим чисткам. "Обновлённым имиджем" она поделилась на личной странице в социальных сетях.

Узбекская певица Наргиз Закирова сделала татуировку с изображением украинского националиста. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nargizzakirova_official

Узбекская певица Наргиз Закирова сделала татуировку с изображением украинского националиста. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nargizzakirova_official

Тату с лицом Бандеры на фоне красно-чёрного флага набита на ноге Наргиз. Во время публикации фото певица совершала перелёт из Франции в США.

Как теперь выживают певицы-русофобки Лобода, Наргиз и Брежнева после потери заработков в России
Как теперь выживают певицы-русофобки Лобода, Наргиз и Брежнева после потери заработков в России

Ранее, как сообщал Life.ru, Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) показала набитое изображение трезубца (герба Украины) и вывалила всю правду про своё отношение к России. Она призналась, что высылает деньги на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Артистка разоткровенничалась, так как думала, что с ней общается бывший министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

Мария Любицкая
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