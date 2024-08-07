Певица Наргиз набила татуировку с изображением Степана Бандеры

Узбекистанская и американская певица Наргиз Закирова продемонстрировала новую татуировку с изображением украинского националиста Степана Бандеры — пособника фашистов, причастного к массовым убийствам невинных и этническим чисткам. "Обновлённым имиджем" она поделилась на личной странице в социальных сетях.

Тату с лицом Бандеры на фоне красно-чёрного флага набита на ноге Наргиз. Во время публикации фото певица совершала перелёт из Франции в США.

Ранее, как сообщал Life.ru, Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) показала набитое изображение трезубца (герба Украины) и вывалила всю правду про своё отношение к России. Она призналась, что высылает деньги на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Артистка разоткровенничалась, так как думала, что с ней общается бывший министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.