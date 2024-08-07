"Возраст — всего лишь цифра": Ван Дамм повторил легендарное фото и дал важное напутствие

Жан-Клод Ван Дамм спустя 36 лет повторил своё легендарное фото. Актёр опубликовал обновлённую версию в социальных сетях, отметив, что солидный возраст не мешает ему совершенствоваться. Помогают в этом дисциплина, сосредоточенность и "сердце воина".

"27 или 63 [года], работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живёшь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе", — высказался Ван Дамм.