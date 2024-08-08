Эксперт объяснил, как новый налоговый вычет повлияет на молодые семьи

В РФ планируется введение нового налогового вычета для семей с детьми. Данная инициатива должна поспособствовать росту рождаемости. О том, как это повлияет на семьи, обсуждалось во время встречи главы правительства Михаила Мишустина с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

"Речь идёт о семьях с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Для них предусмотрена компенсация части подоходного налога, который был уплачен за предыдущий период, в размере до 6% максимальной ставки подоходного налога на человека", — разъяснил Михаил Мишустин, его слова передаёт Ura.ru.

Закон о совершенствовании налоговой системы уже подписан и вступит в силу с 1 января 2025 года. Благодаря нововведению новые финансовые возможности появятся у более чем 18 миллионов россиян, которым требуется социальная поддержка, а также у 35 миллионов граждан — по вычетам.

"Если посчитать по полтора процента прожиточного минимума и говорить о сумме и снижении налога, то это будет совсем незначительная сумма для людей с доходом выше прожиточного минимума. Но в любом случае она является значимой для семей с невысокими доходами", — пояснила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец.

Однако простой данная система кажется лишь на первый взгляд. При оформлении льгот специалисты будут смотреть не только на уровень доходов семьи, но также на имущество семьи, что повлечёт серьёзную нагрузку на систему.