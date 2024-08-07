"Идиотские спекуляции": Стало известно, что не так со слухами об "экстренном Совбезе"

Телеграм-канал "Пул №3", который связывают с журналистом кремлёвского пула Дмитрием Смирновым, назвал идиотскими спекуляциями слухи о том, что президент России Владимир Путин собирает сегодня "экстренное совещание Совбеза" из-за ситуации в Курской области.

Ранее такую информацию опубликовал телеграм-канал BRIEF, ссылаясь на источник. Однако, как объясняет "Пул №3", Совбез проводится еженедельно в разные дни в зависимости от графика президента. У него обычно есть тема, но обсуждаются и оперативные актуальные вопросы. На этой неделе совещание назначено на среду, 7 августа.

"Всё, что вам пишут сейчас в телеграм-каналах про "Путин собирает экстренный Совет безопасности", "тема сами понимаете какая" — идиотские спекуляции... Это расшатывание нервной системы впечатлительных граждан наживающимися на этих эмоциональных качелях субъектами", — говорится в сообщении канала.