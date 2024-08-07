"Идиотские спекуляции": Стало известно, что не так со слухами об "экстренном Совбезе"
"Пул №3": Сообщения о том, что Путин собирает "экстренный Совбез" – спекуляции
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Телеграм-канал "Пул №3", который связывают с журналистом кремлёвского пула Дмитрием Смирновым, назвал идиотскими спекуляциями слухи о том, что президент России Владимир Путин собирает сегодня "экстренное совещание Совбеза" из-за ситуации в Курской области.
Ранее такую информацию опубликовал телеграм-канал BRIEF, ссылаясь на источник. Однако, как объясняет "Пул №3", Совбез проводится еженедельно в разные дни в зависимости от графика президента. У него обычно есть тема, но обсуждаются и оперативные актуальные вопросы. На этой неделе совещание назначено на среду, 7 августа.
"Всё, что вам пишут сейчас в телеграм-каналах про "Путин собирает экстренный Совет безопасности", "тема сами понимаете какая" — идиотские спекуляции... Это расшатывание нервной системы впечатлительных граждан наживающимися на этих эмоциональных качелях субъектами", — говорится в сообщении канала.
Напомним, ранее врио губернатора Курской области Алексей Смиронов сообщил, что ночью доложил оперативную обстановку президенту РФ Владимиру Путину. Ситуация, по словам главы региона, контролируемая, президент держит её на личном контроле.