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Регион
7 августа, 10:55

Российские войска поразили завод, снабжавший топливом технику ВСУ

Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, который поставлял топливо для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также удар нанесён по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по живой силе и технике противника в 153 районах.

ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в районе Нью-Йорка
ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в районе Нью-Йорка

А ранее в подполье рассказали, что ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Сумской области, уничтожив склад боеприпасов более чем 400 солдат ВСУ.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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