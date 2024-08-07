Российские войска поразили завод, снабжавший топливом технику ВСУ

Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, который поставлял топливо для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также удар нанесён по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по живой силе и технике противника в 153 районах.