Умер экс-кандидат в депутаты, который зарезал жену и признался в этом в Сети

Умер экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский, который убил свою жену и признался в содеянном у себя на странице в соцсетях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у мужчины оторвался тромб. В это время он находился в областной больнице, однако врачам не удалось его спасти.

Напомним, в апреле 36-летний экс-кандидат в депутаты Тверской думы от партии "Справедливая Россия — За правду" Евгений Никольский убил свою 36-летнюю жену Екатерину и рассказал об этом в соцсетях. Причиной стал семейный конфликт и ревность мужчины. Он написал, что не жалеет о содеянном и даже не думает скрываться от следствия. При этом брат Екатерины пытался помешать Никольскому и ударил его домкратом. В результате убийцу госпитализировали в реанимацию. Погибшая преподавала танцы, работала в IT-сфере. У супругов осталась 11-месячная дочь, она живёт с бабушкой и дедушкой.