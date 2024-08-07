Осталась лишь груда металла: Грузовик расплющил легковушку под Красноярском, пять человек погибли
Пять человек погибли и один пострадал в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
Последствия смертельной аварии под Красноярском. Обложка © Telegram / МВД по Красноярскому краю
В Боготольском районе Красноярского края легковушка врезалась в грузовик. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, в результате пять человек погибли, один пострадал.
Авария произошла около 17:00 по местному времени (13:00 мск) на 622-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, водитель "тойоты", двигаясь в сторону города Ачинск, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "скания".
"В результате аварии пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, также пострадал водитель большегруза", — говорится в сообщении полиции.
Последствия смертельной аварии под Красноярском. Фото © Telegram / МВД по Красноярскому краю
На месте ДТП в настоящее время продолжает работать следственно-оперативная группа. На опубликованных МВД кадрах видно, что от легковушки осталась лишь груда металла.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП под Армавиром погибли мужчина и ребёнок. Пострадало 11 человек. Спасателям пришлось вытаскивать многих из них из смятых машин с использованием спецтехники.