Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Умер водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом под Волгоградом, сообщила SHOT его супруга. 43-летний Асламбек Усматов около недели был в крайне тяжёлом состоянии и не приходил в сознание

После столкновения с поездом Казань – Адлер кабину КамАЗа вместе с Асламбеком оторвало и отбросило на несколько метров. Водителя зажало. Его достали и вертолётом санавиации экстренно перевезли в больницу Волгограда. У мужчины диагностированы множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Пострадавшего погрузили в искусственную кому. С Асламбеком работали нейрохирурги, вчера ему сделали операцию, но позже он скончался в больнице.