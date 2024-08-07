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7 августа, 06:12

Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом. Обложка © SHOT

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом. Обложка © SHOT

Умер водитель КамАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом под Волгоградом, сообщила SHOT его супруга. 43-летний Асламбек Усматов около недели был в крайне тяжёлом состоянии и не приходил в сознание

После столкновения с поездом Казань – Адлер кабину КамАЗа вместе с Асламбеком оторвало и отбросило на несколько метров. Водителя зажало. Его достали и вертолётом санавиации экстренно перевезли в больницу Волгограда. У мужчины диагностированы множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Пострадавшего погрузили в искусственную кому. С Асламбеком работали нейрохирурги, вчера ему сделали операцию, но позже он скончался в больнице.

Матвей Константинов
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