"Он не специально": Супруга водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа пожаловалась Life.ru на угрозы
Жена водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа заявила, что их семье угрожают
Супруга Асламбека Усманова — водителя КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, — пожаловалась на угрозы их семье. По словам Тамары, страшная авария была несчастным случаем, и её муж пропустил первый из мчащихся по переезду составов.
Супруга водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа пожаловалась на угрозы. Видео © SHOT
"Два поезда шли параллельно, и человек элементарно не видел. Это просто несчастный случай. Столько там наговорили <...> столько говна вылили не человека. Не представляете, сколько грязи вылито на меня, моих детей... Он пропустил этот поезд, завёлся и поехал. А из-за него выехал другой", — сказала собеседница SHOT.
У пары есть двое детей — десятилетняя дочка и 17-летний сын. По словам Тамары, Асламбек — семейный человек без вредных привычек, постоянно ездил по этому пути и хорошо знал злополучный железнодорожный переезд.
Напомним, 29 июля в Волгоградской области произошло страшное ДТП с участием пассажирского поезда и КамАЗа: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего экстренно перевезли для лечения в Волгоград. Пострадало 140 человек, большинство пассажиров уже продолжили путь в Адлер.