"Он не специально": Супруга водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа пожаловалась Life.ru на угрозы

Супруга Асламбека Усманова — водителя КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, — пожаловалась на угрозы их семье. По словам Тамары, страшная авария была несчастным случаем, и её муж пропустил первый из мчащихся по переезду составов.

Супруга водителя столкнувшегося с поездом КамАЗа пожаловалась на угрозы. Видео © SHOT

"Два поезда шли параллельно, и человек элементарно не видел. Это просто несчастный случай. Столько там наговорили <...> столько говна вылили не человека. Не представляете, сколько грязи вылито на меня, моих детей... Он пропустил этот поезд, завёлся и поехал. А из-за него выехал другой", — сказала собеседница SHOT.