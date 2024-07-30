Водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, проехал на "красный"
Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 июля в районе станции Котельниково Волгоградской области столкнулись КамАЗ и пассажирский поезд. Водитель пытался проскочить перед составом, его госпитализировали и ввели в искусственную кому. Мужчина успел сообщить, что ему показалось, что у него выйдет проехать через пути. Пострадали 52 человека, в том числе десять детей. Спасательные работы на месте аварии завершены.
Telegram / МЧС России