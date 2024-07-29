Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом
Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34
Волгоградская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жёсткого столкновения пассажирского состава с самосвалом КамАЗ на перегоне станций Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. В рамках неё планируется изучить вопрос исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщила пресс-служба надзорного органа.
"По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — добавил в видеообращении волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.
Волгоградский транспортный прокурор Личман Сергей Борисович. Видео © Telegram / Южная транспортная прокуратура
Напомним, что инцидент произошёл 29 июля. Водитель КамАЗа решил не уступать дорогу несущемуся поезду на переезде и спровоцировал серьёзную аварию, в результате которой восемь вагонов сошли с рельсов. По счастливой случайности никто не погиб, но известно о десятках пострадавших. Уцелевших пассажиров поселили в пункты временного размещения.