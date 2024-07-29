Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом

Волгоградская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жёсткого столкновения пассажирского состава с самосвалом КамАЗ на перегоне станций Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. В рамках неё планируется изучить вопрос исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщила пресс-служба надзорного органа.