Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 20:25

Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом

Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34

Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34

Волгоградская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жёсткого столкновения пассажирского состава с самосвалом КамАЗ на перегоне станций Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. В рамках неё планируется изучить вопрос исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщила пресс-служба надзорного органа.

"По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — добавил в видеообращении волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.

Волгоградский транспортный прокурор Личман Сергей Борисович. Видео © Telegram / Южная транспортная прокуратура

Life.ru публикует первое видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом
Life.ru публикует первое видео с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом

Напомним, что инцидент произошёл 29 июля. Водитель КамАЗа решил не уступать дорогу несущемуся поезду на переезде и спровоцировал серьёзную аварию, в результате которой восемь вагонов сошли с рельсов. По счастливой случайности никто не погиб, но известно о десятках пострадавших. Уцелевших пассажиров поселили в пункты временного размещения.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Прокуратура
  • ДТП
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров