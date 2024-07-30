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30 июля, 00:08

Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом

Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом, передаёт пресс-служба МЧС РФ. Специалисты доставили багаж пассажиров до станции Котельники. Там владельцы получат свои вещи и смогут двигаться дальше.

Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом. Видео © Telegram / МЧС России

"На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники", — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом
Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом

Напомним, возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом. Пострадали 52 человека. Медицинскую помощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети.

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Telegram / МЧС России

Анатолий Симоненко
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