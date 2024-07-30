Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом
Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом, передаёт пресс-служба МЧС РФ. Специалисты доставили багаж пассажиров до станции Котельники. Там владельцы получат свои вещи и смогут двигаться дальше.
Спасатели завершили работы на месте схода поезда под Волгоградом. Видео © Telegram / МЧС России
"На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Напомним, возле станции Котельниково в Волгоградской области КамАЗ попытался проскочить перед пассажирским составом через железнодорожный переезд и спровоцировал масштабную аварию. Водителя грузовика ввели в состояние искусственной комы в связи с тяжестью его состояния. До этого он успел объяснить следствию, что ему показалось, будто он успеет проехать перед поездом. Пострадали 52 человека. Медицинскую помощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети.
Telegram / МЧС России