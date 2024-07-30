Водителя КамАЗа, который столкнулся с поездом, экстренно перевезли в Волгоград

Напомним, 29 июля в районе станции Котельниково Волгоградской области столкнулись КамАЗ и пассажирский поезд. Водитель грузовика пытался проскочить перед составом на красный свет, но не успел. Мужчину с серьёзными травмами госпитализировали и ввели в искусственную кому. В результате схода вагонов с рельсов пострадало 140 человек, но сейчас в больницах остаются 19 человек, а 737 пассажиров продолжили путь в Адлер на других поездах.