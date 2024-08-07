"Ну, хоть в жизни он не тряпка": Абидин и Суну из "Зимородка" решили пожениться
Актёры Бериль Позам и Эрсин Арыджы из сериала "Зимородок" поженятся 19 августа
Актёры Бериль Позам и Эрсин Арыджы. Обложка © Кадр из фильма “Зимородок” режиссёр Бурджу Алптекин и др. сценарист Мехмет Барыш Гунгер и др. / Kinopoisk
Актёры Эрсин Арыджы и Бериль Позам, которые играли Абидина и Суну в турецком сериале "Зимородок" после полутора лет отношений решили пожениться, пишет Ahaber. По данным журналистов, церемония бракосочетания назначена на 19 августа.
"Ну хоть в жизни он не тряпка", "Счастья им как паре, но в сериале эту пару не хочу", — написали зрители, отметив, что ждут от артистов официального заявления.
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