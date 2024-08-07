"Ну, хоть в жизни он не тряпка": Абидин и Суну из "Зимородка" решили пожениться

Актёры Эрсин Арыджы и Бериль Позам, которые играли Абидина и Суну в турецком сериале "Зимородок" после полутора лет отношений решили пожениться, пишет Ahaber. По данным журналистов, церемония бракосочетания назначена на 19 августа.





"Ну хоть в жизни он не тряпка", "Счастья им как паре, но в сериале эту пару не хочу", — написали зрители, отметив, что ждут от артистов официального заявления.

Многие поклонники заявили, что теперь понятна причина такого длительного отпуска в США. По их мнению, пара решила сейчас насладиться медовым месяцем, потому что времени после возвращения на площадку для съёмок нового сезона уже не будет.