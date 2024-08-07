Криминальный триллер в Томской области: Возле озера нашли пакет с отрубленной головой

Житель Томской области убил собутыльника, а его приятель отрубил погибшему голову. Криминальная история произошла в Томском районе.

Сотрудники полиции допрашивают жителя Томской области, который задушил собутыльника. Видео © Telegram / Томская полиция

В правоохранительные органы обратился местный житель, который рассказал, что нашёл пакет с человеческой головой возле озера Рожнёвое. Полицейским мужчина рассказал, что подвозил из села Берёзкина до Томска незнакомца. Попутчик попросил остановиться около водоёма и выбросил там пакет, где якобы был мусор. Водитель довёз мужчину до пункта назначения, но затем увидел в салоне авто пятна, похожие на кровь. Он решил вернуться и проверить, что было в том пакете.

Полицейские установили личности убитого и двух подозреваемых. Втроём мужчины занимались заготовкой дикоросов. Выяснилось, что преступление было совершено на фоне употребления спиртного. Один из собутыльников задушил другого, а спустя два дня третий приятель отрубил топором голову убитого. Тело подельники скинули в яму уличного туалета. В настоящее время задержан душитель — ранее не судимый житель Томска 1976 года рождения. В содеянном он не раскаивается и вину не признаёт.