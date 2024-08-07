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7 августа, 12:22

Хуснуллин: Объём строительства в РФ за пять лет вырос более чем на треть

Строительство новых домов в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Строительство новых домов в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

За период с 2019 года объём строительства на территории России увеличился на 35%, следует из презентации к докладу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина. Оборот профильных организаций достиг 1,275 триллиона рублей.

"Оборот <...> на 13,1% выше аналогичного периода 2023 года", — говорится в презентации.

Хуснуллин: 200 медобъектов построено и восстановлено в Донбассе и Новороссии
Хуснуллин: 200 медобъектов построено и восстановлено в Донбассе и Новороссии

Недавно Life.ru выяснил, что российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. Им выдают награды государственного образца.

Николай Рюмин
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