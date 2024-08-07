Хуснуллин: Объём строительства в РФ за пять лет вырос более чем на треть
Строительство новых домов в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
За период с 2019 года объём строительства на территории России увеличился на 35%, следует из презентации к докладу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина. Оборот профильных организаций достиг 1,275 триллиона рублей.
"Оборот <...> на 13,1% выше аналогичного периода 2023 года", — говорится в презентации.
Недавно Life.ru выяснил, что российские власти периодически награждают строителей, которые возводят новые объекты, подвергаясь опасности во время работы на обстреливаемых территориях. Им выдают награды государственного образца.