Хуснуллин: Объём строительства в РФ за пять лет вырос более чем на треть

За период с 2019 года объём строительства на территории России увеличился на 35%, следует из презентации к докладу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина. Оборот профильных организаций достиг 1,275 триллиона рублей.

"Оборот <...> на 13,1% выше аналогичного периода 2023 года", — говорится в презентации.