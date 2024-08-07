В МИД Израиля прошли обыски из-за махинаций с паспортом сына Нетаньяху

Полицейские провели обыски в штаб-квартире МИД Израиля, расположенной в Иерусалиме. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу полиции еврейского государства.

"Национальное подразделение по расследованию мошенничества (NAU) в Лахаб-433 несколько недель назад начало тайное расследование по подозрению в выдаче дипломатических паспортов тем, кто не имел на них права, поскольку они не прошли соответствующие тесты", — говорится в материале.

По данным журналистов, одним из тех, кто получил дипломатический паспорт незаконным путём, является Яир Нетаньяху — сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дипломатический паспорт оформляется высшим должностным лицам, а также руководителям высших законодательных органов госвласти. Такой документ наделяет его владельца правом неприкосновенности на территории иностранных государств.