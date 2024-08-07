Новый китайский кроссовер самозаблокировался через 2 месяца после покупки

Новый китайский кроссовер GAC GS8 самозаблокировался спустя два месяца после покупки. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в машине не включаются передачи и высвечивается ряд ошибок. Хозяйка авто в панике, ведь теперь она не может вернуться с отдыха домой вместе с дочкой.

Китайский кроссовер самозаблокировался через 2 месяца после покупки. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

GAC GS8 приобрели в начале июня в подмосковном Красногорске за 4,2 миллиона рублей. Владелица решила поехать на новеньком внедорожнике в Крым, чтобы отдохнуть с 14-летней дочерью. Там-то с машиной и произошло что-то странное: в один день в автомобиле перестала работать коробка передач, не отключается ручной тормоз, а на бортовом компьютере высвечивается целый ряд ошибок (от разряжённого аккумулятора до необходимости проверить двигатель).

Сейчас GAC только заводится, но никуда не едет. При этом автомобиль перед поездкой в Крым прошёл ТО. Ситуация осложняется тем, что местные мастера никак не могут помочь девушке, так как на полуострове нет официальных дилеров. Ближайший — в Краснодаре, но добраться до него никак не получается.