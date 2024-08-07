Ливень с градом и грозой обрушился на Москву 7 августа

Москву днём в среду, 7 августа, накрыл очередной мощный ливень с грозой. В некоторых районах также наблюдаются град и сильные порывы ветра.

Сильнее всего стихия ударила по югу столицы. В частности, возле метро "Юго-Западная" подтопило проезжую часть, а на проспекте Вернадского машинам приходится буквально плыть. Тем временем на западе Москвы выпало более 20% нормы осадков менее чем за час. Напомним, предупреждение о непогоде и грозе в столице действует до конца дня.