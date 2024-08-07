Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:14

Наталия Гусева стала первой россиянкой в топ-100 мирового рейтинга гольфистов

Наталия Гусева. Обложка © Пресс-служба Федерации гольфа МО

Наталия Гусева. Обложка © Пресс-служба Федерации гольфа МО

Российская гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96-ю позицию в женском мировом рейтинге гольфа — Rolex Women’s World Golf Rankings. Это произошло после того, как она заняла второе место на турнире Portland Classic. Там Гусева разделила вторую строчку с кореянкой Нарин Ан и американкой Энджел Инь. Спортсменка стала первой россиянкой, вошедшей в топ-100 мирового рейтинга гольфистов, рассказали в пресс-службе Федерации гольфа Московской области.

"Выступление Наталии на мировой арене стимулирует к занятиям спортом большее количество детей. Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены. Наша федерация приложит для этого все усилия", — рассказал первый вице-президент федерации Алексей Жарич.

В начале 2024 года Гусева занимала 495-е место в женском мировом рейтинге гольфа. За восемь месяцев спортсменка из сборной Подмосковья поднялась на 399 позиций и не намерена останавливаться на достигнутом.

"Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать всё, чтобы так и произошло. Это не за горами, и я знаю, что мой час настанет", — отметила гольфистка.

Life.ru публикует зрелищные кадры с чемпионата по гольфу в Подмосковье
Life.ru публикует зрелищные кадры с чемпионата по гольфу в Подмосковье

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье прошёл первый турнир журнала "Гольф-клуб". Мероприятие приурочили к первой годовщине издания, организатором выступила главный редактор журнала Мария Петрикова.

Александра Мышляева
  • Новости
  • гольф
  • Другие новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров