Наталия Гусева стала первой россиянкой в топ-100 мирового рейтинга гольфистов

Российская гольфистка Наталия Гусева поднялась на 96-ю позицию в женском мировом рейтинге гольфа — Rolex Women’s World Golf Rankings. Это произошло после того, как она заняла второе место на турнире Portland Classic. Там Гусева разделила вторую строчку с кореянкой Нарин Ан и американкой Энджел Инь. Спортсменка стала первой россиянкой, вошедшей в топ-100 мирового рейтинга гольфистов, рассказали в пресс-службе Федерации гольфа Московской области.

"Выступление Наталии на мировой арене стимулирует к занятиям спортом большее количество детей. Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены. Наша федерация приложит для этого все усилия", — рассказал первый вице-президент федерации Алексей Жарич.

В начале 2024 года Гусева занимала 495-е место в женском мировом рейтинге гольфа. За восемь месяцев спортсменка из сборной Подмосковья поднялась на 399 позиций и не намерена останавливаться на достигнутом.

"Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать всё, чтобы так и произошло. Это не за горами, и я знаю, что мой час настанет", — отметила гольфистка.