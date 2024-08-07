Накрытое ковром тело мужчины нашли на детской площадке в центре Москвы

Накрытый ковром труп мужчины обнаружили в кустах на детской площадке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Со слов собеседника агентства, труп "с гнилостными изменениями" был найден в 1-м Красносельском переулке. По предварительным данным, мужчина скончался около недели назад. Правоохранительные органы уже организовали проверку, в ходе которой будет установлена причину смерти, а также личность погибшего.