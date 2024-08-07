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7 августа, 13:53

Накрытое ковром тело мужчины нашли на детской площадке в центре Москвы

РИА "Новости": В центре Москвы обнаружили тело мужчины, накрытое ковром

Накрытый ковром труп мужчины обнаружили в кустах на детской площадке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Со слов собеседника агентства, труп "с гнилостными изменениями" был найден в 1-м Красносельском переулке. По предварительным данным, мужчина скончался около недели назад. Правоохранительные органы уже организовали проверку, в ходе которой будет установлена причину смерти, а также личность погибшего.

Ранее сообщалось, что обнажённое тело девушки нашли под окнами дома в Санкт-Петербурге. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти её не удалось.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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