Швейцария может лишиться миллионеров из-за идеи забирать у них половину наследства

Швейцарские миллионеры пригрозили покинуть страну в связи с инициативой части социал-демократов ввести новый налог на наследство. Согласно данному проекту, государство будет получать 50% от стоимости всего завещанного человеку имущества, рассказывает Bloomberg.

Этот проект выдвинула к обсуждению на всенародном референдуме организация "Молодые социалисты Швейцарии". В ответ на колоссальные аппетиты законодателей, мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну и закрыть бизнесы в случае его принятия. Норвежский предприниматель Торд Колстад уже высказался, заявив, что проект абсолютно радикален и ведёт к негативным последствиям.

Новый налог способен вынудить наследников богатеев распродавать активы ещё до его уплаты, что грозит потерей рабочих мест. В таких условиях репутация Швейцарии, как идеальной страны для ведения дел и низкими налогами, понесёт крупные потери.