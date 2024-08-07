Швейцария может лишиться миллионеров из-за идеи забирать у них половину наследства
Bloomberg: Миллионеры грозят уехать из Швейцарии из-за дискуссии о налоге в 50%
Швейцарские миллионеры пригрозили покинуть страну в связи с инициативой части социал-демократов ввести новый налог на наследство. Согласно данному проекту, государство будет получать 50% от стоимости всего завещанного человеку имущества, рассказывает Bloomberg.
Этот проект выдвинула к обсуждению на всенародном референдуме организация "Молодые социалисты Швейцарии". В ответ на колоссальные аппетиты законодателей, мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну и закрыть бизнесы в случае его принятия. Норвежский предприниматель Торд Колстад уже высказался, заявив, что проект абсолютно радикален и ведёт к негативным последствиям.
Новый налог способен вынудить наследников богатеев распродавать активы ещё до его уплаты, что грозит потерей рабочих мест. В таких условиях репутация Швейцарии, как идеальной страны для ведения дел и низкими налогами, понесёт крупные потери.
Недавно Life.ru рассказывал, что иногда россиянам может быть невыгодно вступать в право наследования. Если вы планируете получать наследство, то стоит учесть, что и долговые обязательства также перейдут к вам.
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