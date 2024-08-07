Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:31

Швейцария может лишиться миллионеров из-за идеи забирать у них половину наследства

Bloomberg: Миллионеры грозят уехать из Швейцарии из-за дискуссии о налоге в 50%

Швейцарские миллионеры пригрозили покинуть страну в связи с инициативой части социал-демократов ввести новый налог на наследство. Согласно данному проекту, государство будет получать 50% от стоимости всего завещанного человеку имущества, рассказывает Bloomberg.

Этот проект выдвинула к обсуждению на всенародном референдуме организация "Молодые социалисты Швейцарии". В ответ на колоссальные аппетиты законодателей, мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну и закрыть бизнесы в случае его принятия. Норвежский предприниматель Торд Колстад уже высказался, заявив, что проект абсолютно радикален и ведёт к негативным последствиям.

Новый налог способен вынудить наследников богатеев распродавать активы ещё до его уплаты, что грозит потерей рабочих мест. В таких условиях репутация Швейцарии, как идеальной страны для ведения дел и низкими налогами, понесёт крупные потери.

Пенсии, пособия, услуги ЖКХ: Что нового ждёт россиян в личных финансах с 1 августа
Пенсии, пособия, услуги ЖКХ: Что нового ждёт россиян в личных финансах с 1 августа

Недавно Life.ru рассказывал, что иногда россиянам может быть невыгодно вступать в право наследования. Если вы планируете получать наследство, то стоит учесть, что и долговые обязательства также перейдут к вам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Николай Рюмин
  • Новости
  • швейцария
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров