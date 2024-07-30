Роскачество: Иногда выгоднее отказаться от наследства, нежели принять его
По закону, нет возможности вступить в наследство частично — имущество принять, а долги нет. Поэтому, если вы становитесь официальным наследником, то задолженности придётся погашать, но соразмерно вашей доле в наследстве. Об этом россиян предупредили специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Это означает, что нельзя, к примеру, унаследовать ипотечную квартиру с долгами по ЖКУ и отказаться от ипотеки и долгов.
Как информирует RT, вступить в наследство можно в течение полугода, а далее — через суд. Это время можно потратить с пользой и выяснить, есть ли у наследодателя долги, и целесообразно ли вообще вступать в право наследования.
"Иногда выгоднее отказаться от наследства, нежели принять его, а потом продавать имущество и погашать долги наследодателя", — объяснили специалисты.
А ранее юрист объяснил, в каком случае сотня детей Дурова может претендовать на наследство. Основной принцип, действующий в большинстве стран, заключается в том, что дети, рождённые с использованием донорского генетического материала, не имеют прав на наследство донора. Это обусловлено тем, что при донорстве спермы обычно заключается договор, в котором владелец биоматериала отказывается от всех родительских прав и обязанностей в отношении потенциальных детей.
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