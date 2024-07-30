Роскачество: Иногда выгоднее отказаться от наследства, нежели принять его

По закону, нет возможности вступить в наследство частично — имущество принять, а долги нет. Поэтому, если вы становитесь официальным наследником, то задолженности придётся погашать, но соразмерно вашей доле в наследстве. Об этом россиян предупредили специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. Это означает, что нельзя, к примеру, унаследовать ипотечную квартиру с долгами по ЖКУ и отказаться от ипотеки и долгов.

Как информирует RT, вступить в наследство можно в течение полугода, а далее — через суд. Это время можно потратить с пользой и выяснить, есть ли у наследодателя долги, и целесообразно ли вообще вступать в право наследования.

"Иногда выгоднее отказаться от наследства, нежели принять его, а потом продавать имущество и погашать долги наследодателя", — объяснили специалисты.