Жительницы Германии объяснили популярность русских магазинов за границей

Популярность на русские национальные блюда и продукты за границей стремительно растёт. А в специализированных магазинах с едой из России постоянно очереди. Об этом рассказали жительницы Берлина и Гамбурга.

"Так многие делают. В русских магазинах вкуснее", — поделилась немка Беттина в разговоре с RT, добавив, что всегда ездит за дешёвыми продуктами в Польшу или же в русские точки.

С ней согласилась жительница Гамбурга по имени Анна. Она отметила, что в российские магазины нередко приходят не только немцы, но также и русские. Причём разговаривают они исключительно по-русски.