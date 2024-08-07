Жительницы Германии объяснили популярность русских магазинов за границей
Жительницы ФРГ заявили о популярности русских магазинов за границей
Популярность на русские национальные блюда и продукты за границей стремительно растёт. А в специализированных магазинах с едой из России постоянно очереди. Об этом рассказали жительницы Берлина и Гамбурга.
"Так многие делают. В русских магазинах вкуснее", — поделилась немка Беттина в разговоре с RT, добавив, что всегда ездит за дешёвыми продуктами в Польшу или же в русские точки.
С ней согласилась жительница Гамбурга по имени Анна. Она отметила, что в российские магазины нередко приходят не только немцы, но также и русские. Причём разговаривают они исключительно по-русски.
Ранее Life.ru рассказал о том, что немалая часть немцев добровольно переселяется из Германии в Россию. Так, например, недавно сообщалось о о семейной паре, которая переехала в РФ. Супруги обосновались в Краснодарском крае и не могут нарадоваться своему решению.
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