В Ревде рабочие весь день пытаются снести Ленина, успев сломать всё, кроме самого Вождя

Неожиданная декоммунизация в отдельно взятом городке закончилась геморроем для бригады рабочих. На видео Mash — то, как в уральской Ревде буквально весь день пытаются снести памятник Владимиру Ленину. Суровые работяги успели сломать гидромолот, всё вокруг и чуть не перевернуть кран, а Вождь мирового пролетариата всё стоит и даже не думает поддаваться.