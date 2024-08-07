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7 августа, 15:15

В Ревде рабочие весь день пытаются снести Ленина, успев сломать всё, кроме самого Вождя

На Урале рабочие весь день пытаются снести памятник Ленину

Неожиданная декоммунизация в отдельно взятом городке закончилась геморроем для бригады рабочих. На видео Mash — то, как в уральской Ревде буквально весь день пытаются снести памятник Владимиру Ленину. Суровые работяги успели сломать гидромолот, всё вокруг и чуть не перевернуть кран, а Вождь мирового пролетариата всё стоит и даже не думает поддаваться.

Попытка снести памятник Ленину в Ревде. Видео © Mash

В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени
В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

Ранее в Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных митингов — Майкла Ленина. Настоящее ли это имя или активист решил поменять родную фамилию, неизвесто. Однако теперь ему, видимо, придётся несладко.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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