В Ревде рабочие весь день пытаются снести Ленина, успев сломать всё, кроме самого Вождя
На Урале рабочие весь день пытаются снести памятник Ленину
Неожиданная декоммунизация в отдельно взятом городке закончилась геморроем для бригады рабочих. На видео Mash — то, как в уральской Ревде буквально весь день пытаются снести памятник Владимиру Ленину. Суровые работяги успели сломать гидромолот, всё вокруг и чуть не перевернуть кран, а Вождь мирового пролетариата всё стоит и даже не думает поддаваться.
Попытка снести памятник Ленину в Ревде. Видео © Mash
Ранее в Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных митингов — Майкла Ленина. Настоящее ли это имя или активист решил поменять родную фамилию, неизвесто. Однако теперь ему, видимо, придётся несладко.