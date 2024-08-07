Украинскую каноистку Рыбачок на ОИ заставили закрасить фразу I am Ukrainian

На Олимпиаде в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить фразу на лодке I am Ukrainian ("я украинка"). Она рассказала, что Международная федерация каноэ увидела в записи пропаганду.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи. К примеру, мы не можем написать Stop War. Они считают это пропагандой. Но надпись I am Ukrainian — это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", — цитирует спортсменку украинское издание "Политика страны".

Судя по опубликованному снимку, на каноэ от фразы I am Ukrainian осталось только Ukraine.