Россиянка Куличенко ответила на угрозы украинки Магучих "повырывать ей патлы" на Олимпиаде
Куличенко — о словах Магучих: Бесит, когда политику впутывают в спорт
Елена Куличенко и Ярослава Магучих. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kulichenko_elena / ТАСС / Xinhua
Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая на Олимпийских играх в Париже за Кипр, прокомментировала заявления украинской спортсменки Ярославы Магучих. Та ранее назвала Куличенко пророссийской и сказала, что не станет контактировать со спортсменкой, а скорее "повырывает патлы".
"Да, я видела, что там говорили. Но опять же: мы с ней были в секторе два раза, она не контактирует со мной, я ничего ей не говорю. Я не знала бы об этом, тоже спокойно бы себе жила, а тут эта мысль у меня в голове крутится, думаю: "Блин, реально сказала/не сказала?", — прокомментировала Куличенко, её слова приводит Sport24.
Она также отметила, что против того, чтобы впутывать политику в спорт.
Напомним, украинка Ярослава Магучих завоевала золото Олимпийских игр в Париже, совершив прыжок в высоту и показав результат ровно 2 метра с первой же попытки. Куличенко, в свою очередь, заняла седьмое место с результатом 195 сантиметров.
После выступления на ОИ легкоатлетка Елена Куличенко заявила о нежелании скрывать своё российское происхождение.