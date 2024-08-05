Россиянка Куличенко ответила на угрозы украинки Магучих "повырывать ей патлы" на Олимпиаде

"Да, я видела, что там говорили. Но опять же: мы с ней были в секторе два раза, она не контактирует со мной, я ничего ей не говорю. Я не знала бы об этом, тоже спокойно бы себе жила, а тут эта мысль у меня в голове крутится, думаю: "Блин, реально сказала/не сказала?", — прокомментировала Куличенко, её слова приводит Sport24.