СМИ рассекретили невесту звезды "Полицейского с Рублёвки" Сергея Бурунова

Известный российский актёр Сергей Бурунов больше не холостяк. Как сообщает kp.ru, сердце 47-летней звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" покорила 35-летняя предпринимательница из Перми Екатерина Леви. Правда, влюблённые пока не афишируют свои отношения.

По данным издания, парочку изначально заметили на премии МХТ в Москве. Сперва Бурунов позировал один, а позже к нему присоединилась Екатерина. При этом свои отношения с ней актёр наотрез тогда отказался комментировать. Второй раз влюблённых "застукали" на музыкальном фестивале в Баку "Дрим фест". Тогда Бурунов запретил фотографам снимать его со спутницей, хотя они не отходили друг от друга весь вечер. Как удалось выяснить, поселилась парочка на вилле у моря. По словам очевидцев, там они обнимались и фотографировались. На концерте же Бурунов был в романтичном настроении и "не выпускал Екатерину из объятий".

Екатерина Леви. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / levi_ekat

У Екатерины Леви свой бизнес по бытовому обслуживанию. Причём девушка из состоятельной семьи. В 2010 году будущая возлюбленная Бурунова попала в список "Топ-100: самые богатые люди Перми". Впрочем, сейчас у Екатерины дела идут не особо успешно: большая часть её компаний была ликвидирована, так как приносила убытки.

Сергей Бурунов, напомним, ещё ни разу не был женат. Также у актёра нет детей.