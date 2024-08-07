Прогоревшие бизнесмены жалуются на блогера, который обещал им дело "на миллион", а вышло на 2500

Начинающие предприниматели пожаловались на блогера Яна Пушкарёва, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По словам подписчиков, он обещал им миллионные обороты на продажах, однако клиенты остались с носом.

Одна из подписчиц купила у Пушкарёва услугу по созданию бизнеса на маркетплейсе под ключ за 500 тысяч рублей. Команда блогера взяла всё на себя — от поиска ниши до управления товарооборотом. Как убеждал в своих видео инфлюенсер, его услуга способна обеспечить миллионный оборот всего за полгода. Однако женщина не смогла достичь "золотых гор": по её словам, за шесть месяцев прибыль составила всего 2500 рублей.

К Пушкарёву подали несколько исков на общую сумму свыше трёх миллионов рублей. Потерпевшие планируют обратиться с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Блогер, в свою очередь, не считает себя мошенником и заявил, что вернёт деньги только в случае проигрыша в судах. Он также отметил, что у него много тех, кто остался доволен услугой.