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Регион
7 августа, 16:08

Прогоревшие бизнесмены жалуются на блогера, который обещал им дело "на миллион", а вышло на 2500

Клиенты блогера Пушкарёва подали на него иски на общую сумму три млн рублей

Блогер Ян Пушкарёв. Обложка © VK / Ян Пушкарёв

Блогер Ян Пушкарёв. Обложка © VK / Ян Пушкарёв

Начинающие предприниматели пожаловались на блогера Яна Пушкарёва, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По словам подписчиков, он обещал им миллионные обороты на продажах, однако клиенты остались с носом.

Одна из подписчиц купила у Пушкарёва услугу по созданию бизнеса на маркетплейсе под ключ за 500 тысяч рублей. Команда блогера взяла всё на себя — от поиска ниши до управления товарооборотом. Как убеждал в своих видео инфлюенсер, его услуга способна обеспечить миллионный оборот всего за полгода. Однако женщина не смогла достичь "золотых гор": по её словам, за шесть месяцев прибыль составила всего 2500 рублей.

К Пушкарёву подали несколько исков на общую сумму свыше трёх миллионов рублей. Потерпевшие планируют обратиться с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Блогер, в свою очередь, не считает себя мошенником и заявил, что вернёт деньги только в случае проигрыша в судах. Он также отметил, что у него много тех, кто остался доволен услугой.

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Ранее Life.ru сообщал, что блогер Сергей Косенко, который в своих видеороликах показывает "успешный успех", задолжал ФНС более десяти миллионов рублей. Этот тот самый инфлюенсер, который ради хайпа кинул маленького сына в снег.

Александра Мышляева
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