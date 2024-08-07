В правительстве рассказали, на сколько выросли цены на отдых в России за год

Стоимость отдыха на российских курортах увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, отметив, что власти уже взялись за решение вопроса.

"Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", — сказал Решетников на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

В июле Росстат сообщил, что с начала года стоимость авиаперелётов в эконом-классе по России увеличилась более чем на одну треть. В то же время, цена на проживание в хостелах выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 11,3%, с двумя звездами — на 12,5%, с тремя звёздами — на 13,2%, в санаториях — на 16,7%, а в отелях с четырьмя и пятью звездами — на 19,6%.