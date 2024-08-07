В правительстве рассказали, на сколько выросли цены на отдых в России за год
Решетников: За год цены на отдых в России выросли на 14%
Стоимость отдыха на российских курортах увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, отметив, что власти уже взялись за решение вопроса.
"Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", — сказал Решетников на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
В июле Росстат сообщил, что с начала года стоимость авиаперелётов в эконом-классе по России увеличилась более чем на одну треть. В то же время, цена на проживание в хостелах выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 11,3%, с двумя звездами — на 12,5%, с тремя звёздами — на 13,2%, в санаториях — на 16,7%, а в отелях с четырьмя и пятью звездами — на 19,6%.
Ранее Life.ru рассказывал, что туристы попали в финансовую западню в Анапе: цены на билеты выросли до невообразимых высот. На данный момент до Москвы с пересадкой в Ростове можно доехать за почти 74 тысячи рублей.
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