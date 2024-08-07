В Петербурге провели операцию по спасению гигантской 78-летней агавы весом со слона

Агава сальма является одной из старожил ботанического сада, там она живёт с 1946 года. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", чтобы приподнять её и сдвинуть подальше с дорожки, пришлось использовать тросы для буксировки автомобиля. Кстати, в процессе восстановления растение потеряло несколько нижних листов. Один из них был взвешен и измерен. Оказалось, что его длина — почти два метра, а вес — 20 килограммов.