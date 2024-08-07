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7 августа, 16:26

В Петербурге провели операцию по спасению гигантской 78-летней агавы весом со слона

В Ботаническом саду Петербурга провели операцию по спасению гигантской агавы

Гигантская агава в Ботаническом саду Петербурга. Обложка © Telegram / Ботанический сад Петра Великого

Гигантская агава в Ботаническом саду Петербурга. Обложка © Telegram / Ботанический сад Петра Великого

Гигантскую агаву спасли в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Мексиканское растение, которое весит как слонёнок, упало набок и полностью заблокировало проход через оранжерею.

В Ботаническом саду Петербурга провели операцию по спасению гигантской агавы. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Агава сальма является одной из старожил ботанического сада, там она живёт с 1946 года. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", чтобы приподнять её и сдвинуть подальше с дорожки, пришлось использовать тросы для буксировки автомобиля. Кстати, в процессе восстановления растение потеряло несколько нижних листов. Один из них был взвешен и измерен. Оказалось, что его длина — почти два метра, а вес — 20 килограммов.

"Такие происшествия с пожилыми экспонатами не редкость, и зачастую их просто удаляют. Но агаве повезло", — говорится в сюжете телеканала.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти комнатных растениях, которые придутся по душе аллергикам. В числе домашних "растений-фильтров" — сансевиерия, она же — "тёщин язык".

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