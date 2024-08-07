"Это было непривычно": Полсотни школьников вернулись в Россию после отдыха в КНДР

Домой после отдыха в Северной Корее вернулись полсотни российских школьников, которые являются участниками "Движения первых". Корреспонденты телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, что они были в детском лагере "Сондовон", который называют аналогом "Артека", где для подростков подготовили насыщенную образовательную программу.

Журналисты сообщили, что дети находились на территории КНДР чуть больше недели. Там их водили на экскурсии, проводили различные интеллектуальные викторины и спортивные соревнования.

"Учительница называла слово, и мы хором его повторяли. Скажу честно, достаточно сложно, потому что они тянут гласные. И для нас, русских, это было непривычно", — рассказала одна из побывавших в Северной Корее учениц.

Другой участник "Движения первых" в беседе с телеканалом заявил, что у него остались исключительно позитивные впечатления от посещения этой страны, являющейся, как он подчеркнул, очень красивой. По его словам, школьники побывали на горнолыжном курорте, который открыл сам северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Стоит отметить, что в отборочном конкурсе участвовали несколько сотен школьников. Они писали эссе и снимали ролики на тему того, почему они должны поехать в КНДР.