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21 июня, 07:33

В Северной Корее показали фото подарков Путину от Ким Чен Ына

ЦТАК опубликовало фото бюста и портрета, которые Ким Чен Ын подарил Путину

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подготовил в подарок к приезду Владимира Путина бюст и портрет российского лидера. Фото с презентами публикует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Бюст, подаренный Путину Ким Чен Ыном. Фото © ЦТАК

Бюст, подаренный Путину Ким Чен Ыном. Фото © ЦТАК

Бюст выполнен в белом цвете. Изваяние стоит на постаменте, где также имеется надпись на русском языке. К сожалению, невооружённым глазом разглядеть её не получится.

Ещё одним сюрпризом от северокорейского лидера стала обрамлённая в резную раму гравюра с изображением российского президента посередине. На чёрном фоне композиции также можно увидеть Кремль и фейерверки над ним.

Подарки Путину от Ким Чен Ына. Фото © ЦТАК

Подарки Путину от Ким Чен Ына. Фото © ЦТАК

Путин рассказал, чем его удивил радушный приём в КНДР
Путин рассказал, чем его удивил радушный приём в КНДР

Напомним, что ранее состоялся государственный визит Владимира Путина в Пхеньян. Встречать российского президента приехал лично Ким Чен Ын. Несколько часов лидеры двух стран общались один на один, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Глава КНДР по завершении визита проводил гостя до самолёта. Помимо бюста и картины Путин получил в подарок двух охотничьих собак пороты пхунсан, которая практически нигде не встречается за пределами Северной Кореи. В свою очередь российский политик подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, для которого они сразу же устроили тест-драйв по северокорейской столице.

Владимир Озеров
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