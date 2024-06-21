В Северной Корее показали фото подарков Путину от Ким Чен Ына
ЦТАК опубликовало фото бюста и портрета, которые Ким Чен Ын подарил Путину
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подготовил в подарок к приезду Владимира Путина бюст и портрет российского лидера. Фото с презентами публикует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Бюст, подаренный Путину Ким Чен Ыном. Фото © ЦТАК
Бюст выполнен в белом цвете. Изваяние стоит на постаменте, где также имеется надпись на русском языке. К сожалению, невооружённым глазом разглядеть её не получится.
Ещё одним сюрпризом от северокорейского лидера стала обрамлённая в резную раму гравюра с изображением российского президента посередине. На чёрном фоне композиции также можно увидеть Кремль и фейерверки над ним.
Подарки Путину от Ким Чен Ына. Фото © ЦТАК
Напомним, что ранее состоялся государственный визит Владимира Путина в Пхеньян. Встречать российского президента приехал лично Ким Чен Ын. Несколько часов лидеры двух стран общались один на один, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Глава КНДР по завершении визита проводил гостя до самолёта. Помимо бюста и картины Путин получил в подарок двух охотничьих собак пороты пхунсан, которая практически нигде не встречается за пределами Северной Кореи. В свою очередь российский политик подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, для которого они сразу же устроили тест-драйв по северокорейской столице.