В Северной Корее показали фото подарков Путину от Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подготовил в подарок к приезду Владимира Путина бюст и портрет российского лидера. Фото с презентами публикует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Бюст, подаренный Путину Ким Чен Ыном. Фото © ЦТАК

Бюст выполнен в белом цвете. Изваяние стоит на постаменте, где также имеется надпись на русском языке. К сожалению, невооружённым глазом разглядеть её не получится.

Ещё одним сюрпризом от северокорейского лидера стала обрамлённая в резную раму гравюра с изображением российского президента посередине. На чёрном фоне композиции также можно увидеть Кремль и фейерверки над ним.